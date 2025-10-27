Malas influencias

Comenta Compartir

Después de una reunión en el colegio de mi hija, me sentí devastado al conocer de boca de una tutora el terrible auge de comportamientos ... machistas que creíamos ya olvidados. Nos decía que en años de docencia no recordaba algo parecido a lo que está ocurriendo. Las redes sociales tan contaminadas por la desinformación hacen el resto. Me gustó saber que desde el centro se animaba a chavales de secundaria a que utilizaran canales de información tradicionales como prensa o radio y que incluso contrastaran las noticias entre los mismos para obtener una información más veraz. Quizá debido al cansancio o a la pereza estamos descuidando nuestra atención a los contenidos que consumen nuestros hijos. Debemos intentar que no sean víctimas de desalmados que priman todos sus intereses por encima de la verdad.

