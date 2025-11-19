Mercados navideños
Pedro Cos
Donostia
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 06:31
En estas fechas, en las que ya muchos dan por iniciadas las navidades, los mercados navideños simbolizan un punto de encuentro que refleja fielmente los ... valores de las fiestas: alegría y felicidad en un ambiente colorido, envuelto en villancicos, olor a churros con chocolate y otros muchos estímulos. El consumismo es la otra cara de la moneda. El consumismo y los precios desorbitados. El consumismo y la huella ecológica. El consumismo y los sesgos de clase. La Navidad fomenta, o busca fomentar, felicidad, amor, generosidad, solidaridad, humildad, gratitud, paz, esperanza, unión familiar y reconciliación. Todo esto contrasta con el consumismo desorbitado que parece dejar en un segundo plano todo lo demás. Hay opciones: mercados sostenibles, economía circular, comercio local... pero ¿es posible imaginar otro tipo de Navidad?
