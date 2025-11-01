Todos somos personas
PATXI LIZUNDIA DONOSTIA
Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:32
Nos levantamos, nos aseamos, desayunamos y salimos a comprar. No vemos al que ha dormido en el suelo, se ha lavado en la fuente, desayunado ... lo que le da el contenedor y no sale a la calle porque pasa en ella las 24 horas del día. Cambiamos de acera sin pensar que mañana podemos ser uno de ellos. Estas líneas no servirán de nada, pero quizá alguno se anime a ayudar a estas personas sin suerte.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión