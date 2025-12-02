Inversión real en euskera
PAOLA MOTOS GONZÁLEZ
Martes, 2 de diciembre 2025, 08:40
La reciente inversión de 10,5 millones de euros anunciada por los gobiernos de España y Euskadi para que la inteligencia artificial aprenda euskera es ... una medida positiva. Sin embargo, limitar la acción institucional a la esfera digital es insuficiente. En demasiados entornos urbanos del País Vasco, el euskera sigue siendo residual: comercios que no garantizan atención bilingüe, servicios públicos con prácticas irregulares y espacios juveniles donde retrocede, evidencian la brecha entre el discurso oficial y la realidad. La defensa del euskera no puede depender solo de infraestructuras tecnológicas ni de titulares llamativos; requiere políticas públicas exigentes, evaluables y sostenidas que aseguren oportunidades reales de uso cotidiano. Sin ese compromiso, corremos el riesgo de proteger la lengua en los algoritmos mientras se debilita en la calle, donde realmente debe preservarse.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión