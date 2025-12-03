Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

'Turistas asesinos' de Sarajevo: la situación vence a la moral

Pablo Atela y Fernando Díez

Profesores de la Universidad de Deusto

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

La reapertura de la investigación sobre los llamados 'safaris humanos' durante el asedio de Sarajevo ha destapado uno de los episodios más perturbadores de la ... guerra de Bosnia. Entre 1992 y 1995, hombres adinerados, procedentes de Estados Unidos, Rusia, España o Italia, habrían pagado miles de euros para participar en auténticas cacerías de civiles. Los describían como 'francotiradores de fin de semana'. Disparaban desde las colinas o desde pisos tomados por los serbobosnios. Pagaban cuotas distintas según la víctima. Y lo hacían, según testigos, por 'diversión', 'adrenalina' o 'deporte'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  2. 2 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  3. 3 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  4. 4 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  5. 5

    Los profesores vascos perciben los sueldos más altos del Estado con diferencias de hasta 540 euros
  6. 6 Alberto Chicote acude a San Sebastián con su duelo de restaurantes para buscar la mejor merluza
  7. 7

    El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  8. 8

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica
  9. 9 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  10. 10 La zanahoria gigantesca hallada en una huerta guipuzcoana: «Cuando la desenterré no me lo podía creer»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Turistas asesinos' de Sarajevo: la situación vence a la moral

&#039;Turistas asesinos&#039; de Sarajevo: la situación vence a la moral