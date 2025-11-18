Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

Urbanidad callejera

P. Rodríguez

Donostia

Martes, 18 de noviembre 2025, 06:34

Comenta

Es innegable que la presencia de las mascotas, de los perros más en concreto, se está generalizando en nuestras vidas. De hecho, ya existen municipios ... donde hay más perros censados que niños. Sin embargo, aunque algunos dueños llegan a 'humanizar' a sus mascotas su presencia en las calles se debe vigilar para que tengan un comportamiento controlado permanentemente por sus dueños para evitar actos incívicos. Existen ordenanzas municipales que no deben pasarse por alto como que el can debe ir siempre sujeto con su correa por el dueño, quien a su vez deberá recoger sus excrementos, que no siempre lo hacen sus propietarios. Y luego está el uso de la playa. Me parece un despropósito, por antihigiénico, que los perros puedan campar por las playas en las noches de verano como se propone últimamente en algún municipio... Porque al día siguiente, por mucho que se limpien los arenales, los bañistas podrían llevarse más de una sorpresa.

