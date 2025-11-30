Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hesiak zeharkatzeko indarra duten ahotsak

Lekukotasuna. Datu hotzek gainditzen ez dituzten mugak hausteko gaitasuna dute testigantzek, errealitateak erakutsi eta kontzientziak astintzekoa. Tartea eskaintzea eta, batez ere, entzutea dagokigu besteoi

Olatz Elosegi

Olatz Elosegi

Igandea, 30 azaroa 2025, 00:01

Biktimak entzutea derrigorrezkoa da, hitz eginaraztea ez

Urtero moduan azaroaren 25a baliatu dugu denok emakumeen aurkako bortizkeria lehen planora ekartzeko –errealitateak behin eta berriro erakusten digu, tamalez, eguneroko gaitza dela– eta oso ... kezkagarriak, beldurgarriak bezain onartezinak, diren datu andana plazaratzeko. Sarriegi ahaztu egiten dugu, ordea, datu horien atzean izen-abizenak daudela, eta istorio zehatzak ezagutu ezean, zifrak etorri bezain azkar ihes egiten dute gure oroimenetik. Horregatik hain da garrantzitsua biktimen ahotsari bozgorailua eskaintzea. Azaroaren 25aren bueltan Zegaman omenaldia egin diote txikia zenean jasandako abusuak egunkari honen bidez ezagutzera emateko pauso ausart, arduratsu eta eskuzabala eman duen Olatz Telleria Gotor bizilagunari. Izan ere, bere hitzek sekulako oihartzuna izan dute eta etxe askotan gaia hizpide izateko balio izateaz gain, halako esperientzia bat isilean gorde duten zenbaiti zama arintzen hasteko bidea ere eman diote... Horregatik guztiagatik eskerrak baino ezin dizkiegu eman Olatzi, Itzar Loinazi (aitak 2011n Donostian hildako 13 urteko Julenen ama) eta euren esperientzia gogorrak ezagutzera emateko erabakia hartzen duen guztiei. Alabaina, ez litzateke bidezkoa izango biolentzia honen aurkako borrokan eurengan, biktimen gain, gehiegizko ardura jartzea. Izan ere, guri dagokigu, gizarte bezala (eta gure ordezkari diren erakundeei), bortizkeria hori guztia prebenitzeko eta ekiditeko, eta hala posible izan ez denean biktimei erabateko babesa eskaintzeko sarea eraikitzea. Eta hor, tamalez, asko dugu oraindik egiteko; are gehiago, zenbait esparrutan –emakumeen aurkako bortizkeria identifikatzeko garaian esaterako– atzera ere egiten ari gara.

