Josemari Alemán Amundarain

Mudanza

Los muertos son los únicos que se quedan quietos, anclados a la vida con el peso imposible de su ausencia

Nora Vázquez

Jurista y sanitaria

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:02

Hay una ley no escrita en la física del alma, y es que los muertos no hacen la mudanza. Son los únicos que se quedan ... quietos, anclados a la vida con el peso imposible de su ausencia. Los demás, los que respiramos, vivimos en un trasiego perpetuo, en una desordenada diáspora de nosotros mismos, empaquetando ayeres en cajas que prometemos no abrir, aunque sepamos que es mentira. Pero ellos no. Ellos se quedan. O, para ser más exactos, somos nosotros quienes les obligamos a quedarse, quienes nos convertimos en los guardianes feroces de su quietud.

Espacios grises

