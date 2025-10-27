Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El frío común

Nos vendieron la modernidad como una liberación de las viejas ataduras y resultó ser un contrato de permanencia con la prisa

Nora Vázquez

Nora Vázquez

Jurista y sanitaria

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

Este banco, fíjate bien, es ya una reliquia. Un superviviente. Mira la madera, cómo se ha rendido en algunas partes, mostrando una osamenta de astillas ... grises que la lluvia y el sol han lijado hasta dejarla suave, casi como el lomo de un animal viejo. El hierro forjado de las patas, con esos arabescos que ya nadie se molesta en diseñar, se aferra al suelo con la terquedad del óxido, manchando la acera con lágrimas de herrumbre. Antes los pintaban cada primavera de un verde botella, un verde solemne y esperanzado, el color de las cosas que pertenecen a todos.

