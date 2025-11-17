La desaparición de la clase media

Comenta Compartir

Cada vez escuchamos con más frecuencia que la clase media está desapareciendo. Lo que antes parecía un término estable hoy en día se tambalea: los ... precios suben cada vez más, los sueldos no crecen y tener una vida mínimamente cómoda se ha convertido en un privilegio. Como estudiante de primero de Bachillerato, me preocupa pensar en el futuro que nos espera. Nos esforzamos por estudiar, por prepararnos lo mejor posible, por construir un proyecto de vida, pero da la sensación de que todo se encarece más rápido que nuestras oportunidades. Tener una vivienda, una estabilidad laboral o un sueldo digno suena cada vez más lejano. No pido un mundo perfecto, pero sí uno en el que el esfuerzo sirva de algo. Si seguimos así, solo quedarán dos extremos: unos pocos muy ricos y una mayoría que apenas llega a fin de mes. Recuperar una verdadera clase media no es una utopía, es una necesidad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión