Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La desaparición de la clase media

Nerea Martínez Peña

San Sebastián

Lunes, 17 de noviembre 2025, 06:35

Comenta

Cada vez escuchamos con más frecuencia que la clase media está desapareciendo. Lo que antes parecía un término estable hoy en día se tambalea: los ... precios suben cada vez más, los sueldos no crecen y tener una vida mínimamente cómoda se ha convertido en un privilegio. Como estudiante de primero de Bachillerato, me preocupa pensar en el futuro que nos espera. Nos esforzamos por estudiar, por prepararnos lo mejor posible, por construir un proyecto de vida, pero da la sensación de que todo se encarece más rápido que nuestras oportunidades. Tener una vivienda, una estabilidad laboral o un sueldo digno suena cada vez más lejano. No pido un mundo perfecto, pero sí uno en el que el esfuerzo sirva de algo. Si seguimos así, solo quedarán dos extremos: unos pocos muy ricos y una mayoría que apenas llega a fin de mes. Recuperar una verdadera clase media no es una utopía, es una necesidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  3. 3 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  4. 4

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón
  5. 5

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  6. 6 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  7. 7

    A juicio dos varones por sendas agresiones sexuales en dos parkings públicos de Donostia
  8. 8 Gipuzkoa deberá devolver 86.000 euros a un capitán de barco por sus trabajos de pesca en alta mar
  9. 9

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  10. 10

    Cuando la Real descendió al mejor Sanse de la historia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La desaparición de la clase media