43 millones de niños sufren desnutrición

Puede parecer una cifra más de tantas que se escuchan en los medios de comunicación, pero ésta estremece sobremanera: «43 millones de niños y niñas ... menores de cinco años sufren desnutrición aguda en el mundo». Lo explicaba esta semana un nuevo informe de Acción contra el Hambre en el que se asegura que «a pesar de décadas de avances, la desnutrición infantil continúa siendo una de las crisis más invisibles y menos financiadas de la agenda internacional». En este contexto la pregunta que viene rápidamente a la mente es: ¿Cómo es posible que se puedan dar estas situaciones en el mundo hoy cuando llevamos casi cumplido un cuarto del siglo XXI? Quienes mandan en las altas instituciones de los países considerados desarrollados seguramente podría tener las respuestas, sobre todo si se tiene en cuenta que los recortes de financiación y los conflictos ponen en peligro décadas de avances. Y para muestra otro dato, mantener lo fondos es clave para poder evitar 14 millones de muertes infantiles. Invito a una reflexión ahora que se avecinan gastos navideños en algunos casos desórbitados.

