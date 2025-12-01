Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dolores paliados

Miquel Escudero

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:00

Hace dos siglos, el escritor alemán Jean Paul acuñó la expresión 'el dolor del mundo' para expresar el abatimiento y la desazón que nos invaden ... al comprobar cuán lejos está el mundo real del deseable y posible. A poca conciencia que tengamos del mundo que nos rodea, cuesta imaginar que 'la fuerza de lo peor' y el extendido 'afán de hacer daño' no nos originen alguna pesadumbre y sensación de total impotencia. Más allá de nuestros confines, nos hemos topado con las barbaries de Gaza y Ucrania (cada una tratada en Occidente de una forma emocional desigual y desencajada). Pero la verdad es que aquí nos asolan otras calamidades (no solo la terrible dana de Valencia), muchas de las cuales son de estricto ámbito familiar o personal y que no conocemos, por trágicas que sean.

