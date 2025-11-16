Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

Remendar lo mal cosido

MIGUEL MARTÍNEZ DE OSABA

Bilbao

Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:51

Comenta

Ahora que nos adentramos en el segundo cuarto del siglo XXI para ser precisos, hago una pausa para mirar el rumbo que llevamos, como individuos y sociedad. Es tiempo de un suave y sincero examen de conciencia. No se trata solo de cuestionar o criticar, sino de abrir un espacio para replantear lo que creemos tener bien atado. Porque incluso cuando la rutina parece transcurrir sin tropiezos, siempre hay algún hilván mal hecho, algún detalle que se nos ha escapado y merece atención antes de que caiga en el olvido. Y es que mirar atrás no siempre es inútil. Al contrario: remendar lo mal cosido es, a menudo, más sabio que estrenar lo nuevo.

