Empobrecer lo público

Comenta Compartir

La penúltima ocurrencia de Feijóo es un IVA del 0% para autónomos que facturen menos de 85.000 euros. Suena bien, pero huele a lo ... de siempre: menos ingresos públicos, más excusas para seguir destrozando el Estado del bienestar. El PP no busca aliviar al autónomo, sino justificar recortes. Su modelo es claro: hundir lo público para que florezca lo privado y sus defendidos hagan caja. Está bien bajar los impuestos a las clases menos favorecidas, pero siempre que se les suba a los ricos y grandes empresas que, proporcionalmente, pagan menos que ellas. Debemos entender de una vez que, detraer dinero público para dárselo a empresas privadas que persiguen un beneficio que solo hace que el dinero de nuestras pensiones, educación, sanidad e infraestructuras, vaya al bolsillo de unos pocos. Feijóo nos quiere con seguros médicos, pensiones, colegios y universidades privadas. Pero, ¿y si el sistema colapsa, como en 2008? ¿Quién rescata entonces al ciudadano de a pie? ¿El Estado al que han mermado su capacidad recaudatoria? ¿Tendrán que mendigar los pensionistas en las puertas de las iglesias? No nos dejemos engañar: su plan es un traspaso masivo de dinero público al bolsillo de empresas privadas y fondos buitres.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión