Urgente Cortada la N-I en Villabona, sentido Lasarte, tras hacer un camión la tijera
Empobrecer lo público

Miguel Fernández-Palacios

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 06:42

La penúltima ocurrencia de Feijóo es un IVA del 0% para autónomos que facturen menos de 85.000 euros. Suena bien, pero huele a lo ... de siempre: menos ingresos públicos, más excusas para seguir destrozando el Estado del bienestar. El PP no busca aliviar al autónomo, sino justificar recortes. Su modelo es claro: hundir lo público para que florezca lo privado y sus defendidos hagan caja. Está bien bajar los impuestos a las clases menos favorecidas, pero siempre que se les suba a los ricos y grandes empresas que, proporcionalmente, pagan menos que ellas. Debemos entender de una vez que, detraer dinero público para dárselo a empresas privadas que persiguen un beneficio que solo hace que el dinero de nuestras pensiones, educación, sanidad e infraestructuras, vaya al bolsillo de unos pocos. Feijóo nos quiere con seguros médicos, pensiones, colegios y universidades privadas. Pero, ¿y si el sistema colapsa, como en 2008? ¿Quién rescata entonces al ciudadano de a pie? ¿El Estado al que han mermado su capacidad recaudatoria? ¿Tendrán que mendigar los pensionistas en las puertas de las iglesias? No nos dejemos engañar: su plan es un traspaso masivo de dinero público al bolsillo de empresas privadas y fondos buitres.

