Cartas al director

Cumbre de Brasil 2025

Miguel Fernández-Palacios

San Sebastián

Domingo, 9 de noviembre 2025, 06:19

Comenta

A finales de octubre supimos que, en 2024, nuestro hogar experimentó el mayor aumento de CO₂ en la atmósfera, lo que anticipa más calor extremo ... con consecuencias nefastas para la vida tal como la conocemos. En este contexto, se inicia otra cumbre más y, de nuevo, el teatro del compromiso. Mientras los océanos se cuecen, los glaciares se derriten, el aire se vuelve irrespirable y las muertes por contaminantes se disparan, los líderes del mundo volverán a posar entre sonrisas, discursos vacíos y promesas que no comprometen a nada. Brasil 2025 será recordada como el festival de la hipocresía global. Los mismos países que predican sostenibilidad seguirán subvencionando carbón, petróleo y gas, firmando suculentos contratos mientras fingirán escuchar a la ciencia. El planeta, exhausto, no puede esperar más, pero ellos sí: esperan el próximo mandato, el próximo dividendo, la próxima foto. Cuando el Amazonas arda y el Atlántico se convierta en un hervidero, maldeciremos sus nombres, los de quienes cambiaron la acción por retórica. Con su inacción condenan a millones de seres vivos a la extinción y a las generaciones futuras al colapso. Definitivamente, con esta mezquindad política, la Tierra se va al carajo. ¡Viva la libertad!

