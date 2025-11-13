El arte de ensuciar de la derecha

Comenta Compartir

Como va siendo evidente que el fiscal general del Estado es inocente de cualquier filtración, la derecha –mediática, judicial y política– busca ahora otro clavo ... al que aferrarse: acusan a Álvaro García Ortiz de haber «dañado y desprestigiado» la imagen de la Fiscalía por no dimitir antes de ser absuelto. El cinismo es asombroso. Quienes se rasgan las vestiduras por el supuesto desprestigio son los mismos que, día tras día, han mancillado la credibilidad y desprestigiado la imparcialidad de la institución con sus ataques y sospechas interesadas. Incluso les «apena», dicen, aquellos que se inventaron la mentira, «la politización de la institución». ¿Debía García Ortiz renunciar, como Alberto Rodríguez o Victoria Rosell, para luego demostrar su inocencia en un cese irreversible? Esa es su táctica: destruir reputaciones con falsedades y manipular a la opinión pública hasta que el daño sea definitivo. Es una práctica ruin, vieja como el propio poder, y siempre la ejecutan los mismos. La derecha no soporta perder en las urnas ni en los tribunales, y cuando la justicia o la democracia no les sirve, las ensucian. Qué tristeza ver tanto descaro y tanta hipocresía al servicio de la mentira.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión