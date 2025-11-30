Venezuela y EE UU
MARTÍN SAGRERA DONOSTIA
Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:13
Nada podría dañar más al ya tan martirizado pueblo venezolano que una invasión militar de Estados Unidos. Esto provocaría una guerra civil entre una pequeña ... minoría fanatizada, pero con muchos recursos, desde los militares hasta la ayuda de otros países dictatoriales, contra la mayoría de venezolanos, pero con ya ocho millones de exiliados, incluidos muchos de los más capacitados, dejando al máximo la pésima herencia de guerra interna y destrucción de infraestructuras.
