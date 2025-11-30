Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un herido en un accidente grave en la N-121-A en Irun tras una colisión entre un coche y un camión
Cartas al director

Venezuela y EE UU

MARTÍN SAGRERA DONOSTIA

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:13

Comenta

Nada podría dañar más al ya tan martirizado pueblo venezolano que una invasión militar de Estados Unidos. Esto provocaría una guerra civil entre una pequeña ... minoría fanatizada, pero con muchos recursos, desde los militares hasta la ayuda de otros países dictatoriales, contra la mayoría de venezolanos, pero con ya ocho millones de exiliados, incluidos muchos de los más capacitados, dejando al máximo la pésima herencia de guerra interna y destrucción de infraestructuras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3 Tabakalera se queda sin cafetería tras un recurso a la concesión por «irregularidades»
  4. 4

    El Ayuntamiento de Donostia acogerá de urgencia a los okupas de Martutene antes de su desalojo este jueves
  5. 5

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  6. 6 La nueva aventura de Loreak Mendian
  7. 7 El albañil que ganó 123 millones del Euromillones y abrió un centro para jóvenes con discapacidad: «Me criaron para ayudar»
  8. 8 El homenaje al surfista donostiarra Iñigo Letamendia que se celebrará a cientos de kilómetros: «Será en su lugar preferido»
  9. 9 Lance Terry abandona el Gipuzkoa Basket: «Tengo que tomar una decisión que es la mejor como jugador y como padre»
  10. 10

    Trump cierra el espacio aéreo de Venezuela y abre la puerta a un ataque inminente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Venezuela y EE UU