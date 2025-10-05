Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El teatro político de Oriente Próximo visto desde Israel

El acto en la Casa Blanca debe abrir una nueva etapa para la zona y el mundo

Mario Sznajder

Profesor emérito de Ciencia Política, Universidad Hebrea de Jerusalén y autor de 'Historia mínima de Israel' (Editorial Turner)

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:15

Comenta

En Oriente Próximo, los altos niveles de odio entre las partes en guerra –en este caso palestinos e israelíes, entre Hamás e Israel– hacen muy ... difícil a ambas sociedades presentar propuestas de paz. En el gran teatro político los líderes –hoy Trump y Netanyahu– realizan actos públicos dramáticos, como la conferencia de prensa (sin preguntas de periodistas) en la que presentaron el plan de paz del presidente norteamericano y la respuesta positiva del primer ministro israelí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El radar que limita la velocidad a 60 km/h escondido en un túnel de Gipuzkoa
  2. 2

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  3. 3

    El Gobierno Vasco asume ahora que el límite de precios no afecta a alquileres vigentes de grandes tenedores
  4. 4

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  5. 5

    Sacrifican los primeros 80 atunes en la granja de engorde de Getaria
  6. 6 Guía de emergencia ante el principio del fin de Windows 10
  7. 7

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  8. 8

    El frente de lluvias abandona Gipuzkoa y esta tarde vuelve el sol
  9. 9 Ion Mikel, veinte años al mando de los fogones del Hotel Londres de San Sebastián: «Más que un equipo, somos una familia»
  10. 10 Dos detenidos en Irun tras asaltar a un hombre en una gasolinera y allanar una vivienda después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El teatro político de Oriente Próximo visto desde Israel

El teatro político de Oriente Próximo visto desde Israel