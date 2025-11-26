Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
DV

Redefinir lo público para erradicar las violencias machistas

María Silvestre Cabrera

Catedrática de Sociología de la Universidad de Deusto

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Durante décadas, la violencia contra las mujeres fue considerada un asunto privado, casi íntimo, confinada al espacio doméstico y envuelta en silencios que parecían imposibles ... de romper. En el 50 aniversario de la muerte del dictador Franco, basta con recordar cómo vivían las mujeres bajo la dictadura y cuáles eran las orientaciones para ser una buena esposa. Sin embargo, una de las conquistas del feminismo y de la sociedad democrática ha sido precisamente la capacidad de trasladar la violencia de género a la esfera pública. Lo que antes se escondía tras las paredes del hogar hoy está presente en el debate político, jurídico y social. Y ese desplazamiento no es menor: es un indicador de madurez democrática y de comprensión colectiva de que las violencias machistas no son episodios aislados, sino manifestaciones de una desigualdad estructural que atraviesa nuestras vidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 Consulta los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  3. 3

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  4. 4 Las dieciocho monjas que necesitan vender 2.500 tarros de miel antes de diciembre para renovar el garaje de su monasterio
  5. 5 Sorprenden en Igeldo a dos furtivos con 12 kilos de percebes, que son donados a una entidad benéfica
  6. 6 La ácida crítica de un guipuzcoano del Athletic al nuevo Spotify Camp Nou
  7. 7 Bolsos de Louis Vuitton, Rolex de oro o polos Lacoste: la Guardia Civil descubre más de 1.000 falsificaciones en Irun
  8. 8 El tenor Xabier Anduaga, Tambor de Oro
  9. 9

    El Ayuntamiento reducirá la cifra de eventos en el Centro por las molestias que generan
  10. 10

    El Itzuli de Iñigo Lavado recibe una estrella y Ama e Hika logran la estrella verde

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Redefinir lo público para erradicar las violencias machistas

Redefinir lo público para erradicar las violencias machistas