Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué saben de Margaret Hamilton?

María Puente Izquierdo

Periodista

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:00

Yo sé algunas cosas de Margaret Hamilton, como que fue la ingeniera de 'software' que hizo posible la llegada de Armstrong, Aldrin y Collins a ... la Luna. Ah, entonces será muy famosa. En absoluto. Como tantas otras, vivió sus logros discretamente a pesar de ser una visionaria de la programación informática y la persona que hizo posible el alunizaje del Apolo XI, gracias a un 'software' diseñado para gestionar errores en tiempo real y evitar la sobrecarga del sistema. Después sí recibió importantes premios como la Medalla Presidencial de la Libertad en 2016, el mayor reconocimiento a un civil en Estados Unidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  2. 2

    «Las vistas son preciosas y además no pagamos»
  3. 3 La tierna dedicatoria a una novia en un anuncio en El Diario Vasco: «Por una vida llena de amor, crecimiento y felicidad»
  4. 4

    Sadiq estudia la oferta del Girona y activaría la vía Yangel
  5. 5 El curioso nombre de las plataformas de las playas que no se usa fuera de Euskadi
  6. 6 Un futbolista guipuzcoano, entre los seleccionados para entrar en el nuevo equipo de Ibai Llanos
  7. 7

    Aeropuerto de Hondarribia: una pista tan modesta como glamurosa
  8. 8

    Mendizabal, restorán con alma de sidrería
  9. 9

    Hondarribia cumple 70 años en pleno auge y con la meta de abrir rutas a Francia, Italia y Alemania
  10. 10

    Espectacular rescate de un caballo de una sima en Aitzgorri

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ¿Qué saben de Margaret Hamilton?

¿Qué saben de Margaret Hamilton?