¿Qué saben de Margaret Hamilton?

Yo sé algunas cosas de Margaret Hamilton, como que fue la ingeniera de 'software' que hizo posible la llegada de Armstrong, Aldrin y Collins a ... la Luna. Ah, entonces será muy famosa. En absoluto. Como tantas otras, vivió sus logros discretamente a pesar de ser una visionaria de la programación informática y la persona que hizo posible el alunizaje del Apolo XI, gracias a un 'software' diseñado para gestionar errores en tiempo real y evitar la sobrecarga del sistema. Después sí recibió importantes premios como la Medalla Presidencial de la Libertad en 2016, el mayor reconocimiento a un civil en Estados Unidos.

Son muchas las mujeres invisibilizadas 'por la historia' pese a contar con logros de semejante magnitud. Por suerte, hay un buen número de divulgadoras dedicadas a rescatar sus vidas y méritos para darles el lugar que merecen y, a su audiencia, personas como usted y yo, la oportunidad de conocerlas. Cuesta asimilar y recordar tantos nombres y vidas ocultadas a lo largo de los siglos. Películas, libros, iniciativas como el juego Nobel Run, o un detalle tonto ayudan a lograr la retentiva en medio de ese mar de biografías.

Es lo que me pasa a mí con Margaret Hamilton. Resulta que mi compañera de trabajo, la directora de Identidad Digital de la Universidad de Deusto y una de estas divulgadoras científicas a las que me refiero, Lorena Fernández, lleva la tapa del portátil llena de pegatinas con dibujo-retratos de científicas. Por pura serendipia, me parezco físicamente a la pegatina de Hamilton. Hasta el punto de que, al ver su portátil en reuniones de trabajo, le preguntan por ello. La semejanza termina ahí. En fotografías reales somos como un guisante y una zanahoria. Pero ese pequeño vínculo ha fijado a Hamilton en mi memoria.

El blog Mujeres Con Ciencia, de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU, con la matemática Marta Macho Stadler como editora, lleva más de diez años dando a conocer la existencia y el trabajo de mujeres del ámbito de la ciencia y la tecnología. Ahí encontrarán, por ejemplo, que, tal día como ayer, 23 de agosto, pero de 1918, nació la física y meteoróloga Anna Mani, investigadora de la radiación solar y el ozono. O que la actriz de Hollywood Hedy Lamarr patentó su invento de comunicaciones inalámbricas, considerado la base de tecnologías como Wi-Fi o Bluetooth.

Películas como 'Figuras ocultas' nos descubrieron a las matemáticas Katherine Johnson y Dorothy Vaughan y a la ingeniera Mary Jackson. Científicas invisibilizadas que trabajaron en la NASA como 'computadoras humanas', en plena Guerra Fría. Parecía imposible, siendo mujeres y negras, pero conquistaron su espacio.

En el mundo del arte, la historiadora y escritora Ángeles Caso lleva décadas sacando a la luz las figuras de mujeres borradas en libros como 'Las olvidadas' o 'Las desheredadas', en donde recupera la vida de pintoras como Elisabeth Vigée Le Brun o de escritoras como lady Mary Montagu. Muchas consiguieron triunfar a pesar de las trabas, pero después fueron olvidadas y sus obras acabaron durante siglos en rincones de bibliotecas y museos o atribuidas a hombres. Cuenta Caso en numerosas entrevistas que, para ella, es una cuestión de justicia visibilizarlas e incorporarlas al relato.

Siempre me han asombrado las historias de esas viajeras victorianas que, con enaguas y corsés, se adentraban en el corazón de África o los desiertos de Arabia. La periodista Cristina Morató narra sus aventuras como nadie. Como la de Gertrude Bell, que exploró a pie y a caballo Oriente Medio, o la norteamericana May French Sheldon, resuelta a demostrar que las mujeres también podían ser exploradoras. 'Viajeras intrépidas y aventureras' y 'Reinas Malditas' son algunos de sus títulos. De todos los borrados, impresiona, por desconocida, la figura de la emperatriz Cixí: durante 50 años gobernó y modernizó China, pero su legado casi desaparece tras su muerte.

¿Son cosas del pasado? Wikipedia es hoy una vía fundamental de acceso al conocimiento y si no fuera por personas como Mentxu Ramilo y su proyecto WikiEmakumeok para acabar con la brecha de género en la gran enciclopedia colaborativa, la inferioridad de biografías sobre mujeres sería aún más flagrante. En 2015, cuando empezaron, las mujeres protagonizaban y editaban menos de dos de cada diez biografías. Gracias al trabajo de editoras voluntarias, y algún voluntario, están a punto de llegar a las ¡12.000 biografías!

No hay que bajar la guardia. No por nada fue otra mujer, la pilota británica Dorothy Levitt, la inventora del espejo retrovisor. Siempre hemos tenido que mirar al frente y vigilar nuestras espaldas.