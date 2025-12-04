Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Las listas de espera

María Martín Etxegarai

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:28

Comenta

Leo con una mezcla de rabia e indignación la noticia de que Osakidetza saca pecho porque las listas de espera se han reducido cinco días y se sitúa en 54. Noticia de la que solamente se puede alegrar quien no ha pasado por el proceso de ser operado. Este empieza en el momento en que intentas coger hora para tu médico de familia. Diez días. De ahí al especialista. Meses. Pruebas complementarias. Semanas o meses dependiendo de si es una ecografía, un TAC o una resonancia. Más pruebas. Análisis de sangre. Otras dos semanas de espera para una extracción (Amara Berri). Y ahora es cuando estás en una lista. Los tres o cuatro primeros meses no cuentan para Osakidetza. Por no hablar de la 'trampa' de la media. Un apendicitis 0 días de espera. Un menisco seis meses. Media: tres meses. Me parece que Osakidetza nos intenta vender la moto. Una moto que está estropeada como sabemos los que hemos estado en dichas listas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  4. 4 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  5. 5 Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid
  6. 6

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bilbao
  7. 7

    La incidencia de la gripe se duplica en siete días en Gipuzkoa: Osakidetza recomienda la mascarilla si hay síntomas
  8. 8

    Dentro del edificio okupado de la polémica
  9. 9 «Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», las Guerreras explotan tras los insultos racistas recibidos en redes
  10. 10 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las listas de espera