Leo con una mezcla de rabia e indignación la noticia de que Osakidetza saca pecho porque las listas de espera se han reducido cinco días y se sitúa en 54. Noticia de la que solamente se puede alegrar quien no ha pasado por el proceso de ser operado. Este empieza en el momento en que intentas coger hora para tu médico de familia. Diez días. De ahí al especialista. Meses. Pruebas complementarias. Semanas o meses dependiendo de si es una ecografía, un TAC o una resonancia. Más pruebas. Análisis de sangre. Otras dos semanas de espera para una extracción (Amara Berri). Y ahora es cuando estás en una lista. Los tres o cuatro primeros meses no cuentan para Osakidetza. Por no hablar de la 'trampa' de la media. Un apendicitis 0 días de espera. Un menisco seis meses. Media: tres meses. Me parece que Osakidetza nos intenta vender la moto. Una moto que está estropeada como sabemos los que hemos estado en dichas listas.