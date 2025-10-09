Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La depresión

La depresión son las sillas de plástico de un ambulatorio de la Seguridad Social

Manuel Vilas

Manuel Vilas

Jueves, 9 de octubre 2025, 17:05

Comenta

La depresión son las sillas de plástico de un ambulatorio de la Seguridad Social. La depresión es contratar un Uber por 18 euros y que ... luego la factura sea de 24. La depresión es una habitación de hotel en donde vas a colgar tu camisa en el armario y te encuentras con una percha ortopédica que hay que descolgar de un gancho y luego volver a colgar la capada percha del maldito gancho, como si tuvieses que tener habilidades de neurocirujano. La depresión es recibir correos electrónicos desde la administración con aviso de 'no-reply'. El 'no-replay' es, en general, depresión oficial. La depresión es Renfe e Iberia cuando se ponen estupendas. La depresión es la estación de Chamartín, fea a más no poder. La depresión es encender la tele y ver a un montón de todólogos que defienden el bien universal y un mundo lleno de buenos y malos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  2. 2 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  3. 3 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  4. 4 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  5. 5

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  6. 6

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  7. 7 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  8. 8 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta
  9. 9

    La cooperativa Dikar del Grupo Mondragon se interesa por Ternua para salvarla del concurso
  10. 10

    Erik Bretos defendió ante el Consejo de la Real la continuidad de Sergio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La depresión

La depresión