Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Canto a la esperanza

Manu Aramburu González

Astigarraga

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 06:33

Comenta

Costó sangre, sudor y lágrimas, eso sí de emoción, pero la Real logró decantar a su favor, 3-2, el derbi contra el Athletic en ... Anoeta. Sería de incautos lanzar las campanas al vuelo, como lo suelen hacer otros, pero parece que el equipo donostiarra, a pesar de sus carencias, que las tienes y bien claras, puede ascender peldaños en la clasificación y pasar una temporada tranquila e incluso poder aspirar a algo más, aunque, de momento, esa pretensión se me antoja lejana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  2. 2 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  3. 3 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  4. 4 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  5. 5 Fallece en accidente de moto un joven exfutbolista vasco que deja a sus clubes consternados: «Qué tristeza»
  6. 6 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  7. 7 Ernesto Valverde estalla tras la derrota del Athletic en Anoeta: Â«Menuda la p... folla tiene esta genteÂ»
  8. 8 Jainaga se cuela entre los 100 más ricos de España, la lista de Forbes en la que hay seis vascos más
  9. 9

    La Ertzaintza es la única policía en el Estado que facilita la procedencia de sus detenidos
  10. 10

    Sapa traslada a Sánchez en Moncloa sus planes para expandirse por Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Canto a la esperanza