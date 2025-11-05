Canto a la esperanza
Manu Aramburu González
Astigarraga
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 06:33
Costó sangre, sudor y lágrimas, eso sí de emoción, pero la Real logró decantar a su favor, 3-2, el derbi contra el Athletic en ... Anoeta. Sería de incautos lanzar las campanas al vuelo, como lo suelen hacer otros, pero parece que el equipo donostiarra, a pesar de sus carencias, que las tienes y bien claras, puede ascender peldaños en la clasificación y pasar una temporada tranquila e incluso poder aspirar a algo más, aunque, de momento, esa pretensión se me antoja lejana.
