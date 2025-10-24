Comenta Compartir

En esta sociedad tan envejecida vemos a menudo en prensa noticias sobre el aumento de la demanda de servicios sociales. Cualquiera que pase por una ... de sus oficinas verá que hay escasez de personal y cualquiera que se vea necesitado de sus servicios comprobará que los trámites para recibir ayudas se alargan meses. Lo que nunca vemos en los abundantes planes de construcción de vivienda que últimamente nos abruman (los planes claro) son proyectos para construir nuevas residencias para personas con grados de dependencia severos, personas que no pueden vivir en apartamentos rotacionales. Como muestra, las dificultades para alojar a los residentes en Txara I en Donostia. Por todo esto pediría a los departamentos de Servicios Sociales, de Vivienda y de Hacienda de las distintas instituciones que se pongan manos a la obra con celeridad. Urge poner en marcha proyectos de nuevas residencias públicas y que se ejecuten con la misma celeridad con la que se ha hecho el nuevo edificio del Culinary Center en Gros.

