La dominación por la fuerza es la que produce los cambios culturales, según Beckwith

Lorenzo Silva

Lorenzo Silva

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:17

Hace ahora alrededor de dos mil quinientos años, en varios lugares de Eurasia se produjo un giro simultáneo, que dio lugar a los sistemas filosóficos ... de la llamada Edad Clásica. En Grecia, Persia, China y la India, con Sócrates, Zoroastro, Lao zi —o Lao Tsé— y Gautama Buda las ideas se volvieron hacia el individuo y en el ámbito religioso las creencias comenzaron a centrarse en el monoteísmo, frente al politeísmo tribal y ancestral. El filósofo alemán Karl Jaspers llamó a ese tiempo la Edad Axial, y afirmó que se trataba de un cambio civilizatorio básico que diferenció a Eurasia del resto del mundo. Sobre la sincronía del fenómeno, en sitios tan alejados entre sí, y en ausencia de una conexión histórica concreta, se remitía a una casualidad, aunque otros lo atribuyeron a la maduración similar de sociedades diversas.

Escitas todos