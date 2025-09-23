Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las míticas letras de Hollywood en el Monte Lee en Los Angeles. LP

La belleza de antaño

Si en cualquier disciplina artística las obras maestras son por definición una rareza, en el cine su excepcionalidad va aún más allá

Lorenzo Silva

Lorenzo Silva

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:37

Si en cualquier disciplina artística las obras maestras son por definición una rareza, en el cine su excepcionalidad va aún más allá. Cuando uno abandona ... la sala con la certidumbre de haber visto una película digna de ese calificativo, puede estar también seguro de que acaba de asistir a un milagro. Sirva como demostración el análisis de inusitada profundidad que sobre una de las obras maestras indiscutibles del séptimo arte, Chinatown (Roman Polanski, 1973), nos ofrece Sam Wasson en su libro 'El gran adiós', significativamente subtitulado 'Chinatown y el ocaso del viejo Hollywood'. En sus páginas, repletas de información y de erudición sobre la industria del cine, y a la vez generosas en sabrosos detalles, podemos constatar el calibre de la conjunción de talentos que dio lugar a un filme tan memorable que medio siglo después de su estreno resplandece inmune al tiempo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  3. 3 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  4. 4 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  5. 5

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa
  6. 6 Isco Alarcón se viste de actor con sus muletas en San Sebastián, bajo la dirección de su esposa Sara Sálamo
  7. 7

    La Ertzaintza vincula al joven asesinado en Bilbao con la peligrosa banda juvenil 'LDS'
  8. 8 Almodóvar, Bardem, Penélope Cruz o Belén Rueda, entre los apoyos a la manifestación en Donostia contra el genocidio
  9. 9 Detenido por segunda vez en dos meses en Hernani con migrantes irregulares en su furgoneta y sin carné
  10. 10

    La Ertzaintza detiene a dos jóvenes por el crimen de Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La belleza de antaño

La belleza de antaño