Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La luz de Rosalía

Koldo Aldai Agirretxe

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

A su relación con Dios sólo quiere ponerle lirismo místico y canción. De repente, con la inocente magia de su privilegiada garganta se carga sin ... quererlo siglos de dogma, severas pautas y estrechos catecismos. Mañana habrá capillas para todos los gustos y colores. Si innumerables son los Caminos hacia la Cima, también los campamentos base. Su sagrario sin altar fue un acolchado estudio de grabación en Los Ángeles. Su ascesis se prolongó durante dos años. Como quien no quiere la cosa, a cuánta juventud no hará que torne su mirada hacia lo Alto. Tras 'Lux', los defensores de la capilla única y amurallada tienen sobrados motivos para ensanchar su pentagrama y doctrinario o echarse a temblar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  2. 2

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  3. 3 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  4. 4

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  5. 5 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  6. 6 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  7. 7

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  8. 8

    Lourdes Oñederra: «Aún existe un gran silencio sobre lo que ha supuesto ETA en amplias capas de esta sociedad»
  9. 9

    Rosa Díez-Urrestarazu: «Las madres vivían en Fraisoro el drama de dejar a su hijo en adopción»
  10. 10 Rosalía conquista por primera vez La Revuelta con humor y naturalidad: «Nunca había estado en un programa tan a gusto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La luz de Rosalía

La luz de Rosalía