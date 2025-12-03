Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

El lujo de independizarse

Julia Galera Alende

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:26

Millones de jóvenes no pueden independizarse por culpa de la precariedad laboral y los precios desorbitados de la vivienda. Aunque trabajen jornadas completas, sus ingresos no alcanzan para cubrir un alquiler, facturas y alimentación, obligándolos a permanecer en el hogar familiar mucho más tiempo del deseado. Esta realidad limita la autonomía, retrasa proyectos de vida, genera estrés y frena la participación plena en la sociedad. La independencia económica y habitacional debería ser un derecho, no un privilegio. Es hora de que se implementen políticas efectivas, vivienda asequible, alquileres regulados y salarios dignos que permitan a la juventud vivir de manera autónoma. Pedimos la oportunidad de construir nuestro futuro con dignidad.

