Comenta Compartir

Cada 25 de noviembre, como ayer, recordamos que la violencia de género sigue presente en España. Hasta el 17 de noviembre, 38 mujeres fueron asesinadas ... por sus parejas o exparejas. Detrás de cada cifra hay una vida rota y una sociedad que aún no reacciona con la fuerza que debería. Mujeres de todas las edades sufren machismo, agresiones físicas y psicológicas, muchas veces invisibles para la sociedad. No se trata solo de leyes, sino de cambios cotidianos: educar en igualdad desde la infancia, apoyar a víctimas, denunciar abusos y no normalizar el control o el miedo en ninguna relación. Cada gesto cuenta para construir un entorno seguro y respetuoso. Este día es una llamada a todos y todas para comprometernos con la igualdad y la protección de quienes sufren violencia. Ninguna mujer debe vivir con miedo por ser mujer. La libertad y la dignidad de todas no deben depender de la suerte, sino de nuestra responsabilidad colectiva.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión