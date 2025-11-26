Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

25-N

Julia Galera Alende

San Sebastián

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:36

Cada 25 de noviembre, como ayer, recordamos que la violencia de género sigue presente en España. Hasta el 17 de noviembre, 38 mujeres fueron asesinadas ... por sus parejas o exparejas. Detrás de cada cifra hay una vida rota y una sociedad que aún no reacciona con la fuerza que debería. Mujeres de todas las edades sufren machismo, agresiones físicas y psicológicas, muchas veces invisibles para la sociedad. No se trata solo de leyes, sino de cambios cotidianos: educar en igualdad desde la infancia, apoyar a víctimas, denunciar abusos y no normalizar el control o el miedo en ninguna relación. Cada gesto cuenta para construir un entorno seguro y respetuoso. Este día es una llamada a todos y todas para comprometernos con la igualdad y la protección de quienes sufren violencia. Ninguna mujer debe vivir con miedo por ser mujer. La libertad y la dignidad de todas no deben depender de la suerte, sino de nuestra responsabilidad colectiva.

