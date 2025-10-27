Comenta Compartir

Cada vez más comercios rechazan el dinero en efectivo. Lo venden como modernidad, pero ¿realmente lo es para todos? Mientras las administraciones impulsan la digitalización ... forzosa, olvidan a quienes quedan fuera: personas mayores que no manejan aplicaciones, trabajadores en economía sumergida, turistas sin conexión o quienes prefieren controlar su gasto con el dinero físico. Lo que se anuncia como comodidad se convierte en una barrera. Sin tarjeta, sin 'smartphone' o sin datos te encuentras excluido de servicios básicos. Normalizamos que las empresas decidan cómo debemos pagar. No se trata de oponerse al progreso, sino de recordar que una sociedad avanzada es aquella que no deja a nadie atrás. El efectivo no es solo moneda: es libertad. Mientras no existan alternativas para todos, su desaparición no es evolución, es una imposición disfrazada de modernidad.

