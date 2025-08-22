Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jubilaciones sin recambio

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:01

El panorama demográfico en España anticipa una crisis inminente: a lo largo de la próxima década se jubilarán 5,3 millones de personas, frente a ... solo 1,8 millones de jóvenes que ingresarán en el mercado laboral. En Euskadi, las nuevas incorporaciones solo cubrirán el 20% de las salidas –en Gipuzkoa, el 25%–. Un vacío difícil de llenar, agitado por la perenne contracción de la natalidad y la fuga de talento. En este contexto, la llegada de extranjeros hasta 2035 podría amortiguar el impacto, ya que un 80% estará en edad laboral y siete de cada diez buscarán empleo. Pero este potencial se ve limitado por trabas administrativas que afectan sobre todo a personas extracomunitarias. La dificultosa homologación de títulos y la desconfianza hacia sus competencias refuerzan estereotipos que escatiman este capital humano en áreas críticas. La exclusión resulta más grave si se considera su efecto sobre los servicios: la presión sobre el sector educativo aumentará, pero la mayor amenaza recaerá sobre la sanidad pública, de por sí tensionada y llamada a atender a una población más envejecida con menos personal. Urge combatir prejuicios y afrontar esta verdadera emergencia para preservar el Estado de bienestar.

