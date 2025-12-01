Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Sahel, ¿causa perdida?

Juanjo Sánchez Arreseigor

Historiador, especialista en el mundo árabe e islámico contemporáneo

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:01

El golpe de Estado en Guinea-Bissau nos obliga a mirar de nuevo al Sahel, especialmente a Malí. Cuando las colonias africanas de Francia alcanzaron ... la independencia, sus élites dirigentes establecieron dictaduras militares. No fue obra de Francia, se lo hicieron ellos mismos. Los nuevos dictadores buscaron un poderoso 'padrino' exterior, que en la mayoría de los casos fue la antigua metrópoli.

