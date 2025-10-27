Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El portavoz del GPS en el Congreso, Patxi López. Efe

Paseando fantasmas

Ni ETA es un fantasma, ni existe un fascismo que amenace la democracia

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:00

Comenta

Sostiene Patxi López, el portavoz del grupo socialista en el Congreso, que está harto de que se pasee el fantasma de ETA cuando alguien no ... sabe qué decir para atacar a los socialistas. Lo afirma en plena crisis judicial de su partido, con la excúpula de la Secretaría de Organización en prisión o en la antesala del banquillo. Precisamente, cuando sus socios de Bildu hacen alarde en el Parlamento de un antifascismo que no es una amenaza para la democracia mientras ocultan la memoria del terrorismo que nunca combatieron y nunca condenaron, ni con ETA activa, ni después. La violencia contra la Policía vasca de una izquierda abertzale enmascarada en banderas de conveniencia no es una fantasmada, es un rebrote de la agresión como arma de coacción social. El señalamiento de Otegi a la Ertzaintza, diciendo que se le ha alimentado la impunidad o que tienen en sus filas infiltrados de la extrema derecha española, recuerda los peores tiempos en que, además de sufrir el terrorismo, la Policía autonómica tenía que hacer frente a las campañas de acoso y derribo desde la izquierda abertzale.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  2. 2

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  3. 3

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  4. 4

    Obradores históricos bajan la persiana
  5. 5

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  6. 6

    El 60% de los guipuzcoanos que han cogido una baja vuelven a tener una incapacidad a los meses
  7. 7

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  8. 8 El significado de los obeliscos alineados por la costa vasca, discretos testigos de la historia
  9. 9

    «Hay un miedo increíble a que lo que vivimos el año pasado pueda repetirse»
  10. 10

    La Diputación de Álava planea cerrar el campamento de Bernedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Paseando fantasmas

Paseando fantasmas