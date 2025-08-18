Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Exterior de un piso turístico en el centro de Madrid EP

Facilidades turísticas

Nada de poner trabas a estos pisos turísticos. Si no puedes vencerlos, únete a ellos

Juan Bas

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:04

En los años 80, cuando la movida madrileña (en una emisora de extrema derecha me preguntaron hace años con risitas si realmente existió; les dije ... que sí, y también Auschwitz), solía pasar intensas temporadas en la corte de los milagros. Me daba cuartel en su casa Fernando Marías, que vivía entonces en un quinto piso sin ascensor de la pintoresca calle Fuencarral. En el cuarto piso había una pensión con nombre de sistema montañoso, el cual resultaba adecuado, ya que los tramos de escaleras para llegar a su cumbre eran largos y escarpados. La pensión acompañaba el nombre en el rótulo con el lema de «huéspedes estables». La variopinta fauna que dormía en aquella pensión de la escuela picaresca era de todo menos estable, ni por permanencia ni por equilibrio mental. Solía haber broncas monumentales, que se oían por el patio o se libraban en la escalera. Los turistas desorientados que caían en aquella trampa salían escaldados, pero en seco. Recuerdo a una sufrida pareja de extranjeros que se quejó de que la ducha del baño comunal no funcionaba. La temible dueña los despidió gritándoles por el hueco de la escalera que fueran a bañarse al canal de Isabel II.

Espacios grises

