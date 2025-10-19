Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El oficio de vivir

El peso de las letras

Se ha comparado la lectura con la digestión: no podríamos vivir con todo lo comido en las tripas ni con el recuerdo de todos los libros leídos

Juan Aguirre

Juan Aguirre

Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00

Como crítico literario de periódicos y revistas, durante décadas recibía regularmente lotes de novedades que, una vez leídos o tan solo hojeados, empadronaba en su ... domicilio junto a la abundante colección de ejemplares adquiridos en librerías. Según lenguas, la suya era la biblioteca personal más grande de Donostia. Él lo relativizaba con ese vozarrón que emergía de entre sus barbas mosaicas acompañado del característico bizqueo que parecía poner en cursiva todas sus afirmaciones: «Yo no sé... Supongo que habrá otras aún más pobladas».

