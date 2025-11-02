Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pecado es no hacer el bien

El oficio de vivir ·

La juventud vasca de los años 60-70 encontró en Pasolini un modelo estético-político y una fuente de inspiración vital

Juan Aguirre

Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:06

Salvajemente asesinado en la playa de Roma tal día como hoy de hace cincuenta años, el mártir de Ostia –contrafigura del santo epónimo de nuestra ... ciudad— nunca visitó el País Vasco. Ello no obstante, entre nosotros actuó como «modelo y fuente de inspiración de manera más profunda de lo que se pueda pensar». Es lo que demuestra Paola Populin, doctora en Literatura y Cine, en 'Pasolini e gli amici al Zinemaldia del 1977', estudio que incide en dos 'momentos vascos' de su trayectoria. Uno, en septiembre de 1975, cuando participó en una vigilia «di solidarietà per il popolo basco» en vísperas del consejo de guerra a los resistentes antifranquistas que días después serían fusilados. El segundo momento, ya póstumo, llegaría con la retrospectiva que le dedicó el XXV Festival de Cine incluyendo películas hasta entonces prohibidas (exceptó 'Saló', bloqueda a última hora por la distribuidora).

