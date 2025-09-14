Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
El oficio de vivir

Mortales inmortales

El empresario italiano Angelo Rizzoli agonizó entre lamentos: «¡Pero yo no puedo morir! ¡Soy el hombre más rico de Europa!»

Juan Aguirre

Juan Aguirre

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:03

No había gobernante más poderoso que Qin Shi Huang, primer emperador chino. 'Señor de todas las Tierras' o 'Hijo del Cielo' eran algunos de los ... apelativos divinizadores que recibía. Su pueblo lo vitoreaba con deseos de «¡que viva y gobierne por diez mil años!», pero esto le parecía poco al considerarse merecedor de la inmortalidad. Para su consecución, ordenó que por todos los rincones de China se buscara el elixir de la vida eterna. Y envió a un alquimista y explorador de su confianza, Xu Fu, a las misteriosas montañas del mar del Sur donde, según rumores, habitaba un mago con mil años de edad. Nunca regresó. Seguramente porque no encontró el prodigioso elixir o tal vez porque Xu Fu pensó que, aunque lo hallara, prolongar sin límite la vida de un hombre tan desmesurado solo podría acarrear funestas consecuencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  2. 2

    Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián
  3. 3 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  4. 4 La Real salda una deuda con Toshack
  5. 5

    Euskotren aumenta los tramos de doble vía entre Donostia y Bizkaia para ofrecer más frecuencia
  6. 6

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  7. 7

    Las cooperativas con sede en Donostia ligadas al caso Cerdán registraron más de 200.000 euros
  8. 8

    «Me preocupa el futuro del Festival porque hacerlo con este presupuesto es un milagro»
  9. 9 Carta de Toshack a la afición: «Os agradezco que mi sueño se haga realidad»
  10. 10 La alpinista Edurne Pasaban sube 4.400 metros en Nepal junto a su hijo de 8 años: «Ha sido una experiencia emocionante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mortales inmortales