Lobotomía: una triste historia

El 12 de noviembre de 1935, Egas Moniz realizó la primera psicocirugía 'curativa' sobre el cerebro de una mujer

Juan Aguirre

Juan Aguirre

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

Entre los Premios Nobel más bochornosos de la historia quizá se lleve la palma el concedido en 1949 al neurocirujano portugués Egas Moniz «por su ... descubrimiento —se dijo— del valor terapéutico de la leucotomía en ciertas psicosis». El reconocimiento espoleó a que miles de personas por todo el mundo fueran alegremente lobotomizadas (introducción de un cortante en el cráneo para el seccionamiento de las conexiones neuronales). Y esto sin que dicha técnica se sustentara en una teoría nosográfica verificable: la leucotomía y la lobotomía no eran resultado de un conocimiento del funcionamiento cerebral, sino una práctica experimental de inciertas consecuencias.

