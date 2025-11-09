Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Algo está pasando entre los jóvenes

Jovaisa Herrán

San Sebastián

Domingo, 9 de noviembre 2025, 06:20

Comenta

Un reciente informe del CIS señala que el número de jóvenes que se declaran católicos en España ha aumentado del 34% al 41% en los ... últimos dos años. La iglesia católica en España todavía no ha tocado fondo en lo que se refiere a la práctica religiosa y quizá estos pequeños 'brotes verdes' pueden ser motivo de albergar cierta esperanza y cierto deseo de trabajo. Todo apunta a que algo está atrayendo a un número significativo de jóvenes de nuevo a la fe. Nuevos movimientos como los denominados Hakuna (iniciado por un grupo de jóvenes que decidió seguir la llamada del Papa Francisco) o los retiros de Effetá hacen que muchos vayan descubriendo el valor de la adoración eucarística o el sacramento de la confesión. En este sentido, creo que nos encontramos en un buen momento para que, ante una Iglesia cada vez más envejecida, podamos aprovechar estas oportunidades de acercamiento a la juventud, a la que el mensaje cristiano tiene algo que decir.

