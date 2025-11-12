Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

La espléndida tirantez de la ignorancia

Un adicto que intenta hacer uso de la razón en un territorio plagado de estímulos no tiene escapatoria por mucha rehabilitación que haya hecho

Josean Fernández

Adicto. Pte de Aergi. Máster en Prevención y Tratamiento de Conductas Adictivas y Drogodependencias. Universidad de Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

No es ni tan siquiera una discusión, es más bien una bruma cansina que lo envuelve todo. Unos miramos asombrados cómo se tensa el personal ... ante el más leve comentario serio y/o fundamentado de todo cuanto tenga que ver con esa especie de 'cosa' etérea o misteriosa que es, o que llamamos, adicción. Desde la distancia sideral que limita con el «yo controlo mis instintos», de aquellos que creen tener un control absoluto de sus vidas (y de los demás), con el «no tienes fuerza de voluntad» que nos aplican a los argumentadores de teorías «tan poco peregrinas» como las de N. Volkov o Antonio Damasio; los argumentadores, tratamos de hacernos entender entre el tupido bosque de ofertas que incitan al consumo inocuo de sustancias o conductas tóxicas como el alcohol, el tabaco y (¡oh, perdón!) las loterías, de uno y otro signo, como precursoras de desgracias familiares y de salud de todo tipo y color.

