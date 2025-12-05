Comenta Compartir

Por un guiño de Google, sin buscarlo, me han aparecido programas de 'La clave', un espacio de debate que, de la mano de José Luis Balbín, analizaba temas de actualidad con varios invitados, y tras la emisión de una película expresaban sus ideas y opiniones. Balbín con las volutas de humo de su pipa creaba un efecto mágico: que las opiniones de sus invitados, aunque fueran discordantes, se pudieran expresar con argumentaciones y en un clima de respeto mutuo. Hoy impera el chismorreo y la mala baba, se anula la opinión del oponente sin escucharlo. Bienvenido sería aquel aroma de pipa impregnando el ambiente.