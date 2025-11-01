Tenemos suerte
JOSÉ RAMÓN IRIBAR ARGOTE DONOSTIA
Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:31
Tenemos suerte de haber nacido en este lugar y que la mayoría de la gente tenga un sitio para habitar con techo y cama cuando ... en otros lugares viven entre escombros, y si no son escombros, entre tiendas de loneta. Tenemos suerte porque siempre que necesitemos atención médica la recibiremos sin que nuestros ahorros no se desmoronen. Suerte de que tengamos escuelas, guarderías y hogares del jubilado con sus talleres de memoria. Con esa suerte que hemos tenido sería interesante pensar qué hubiera sido de haber nacido en otro lugar e intentar ponernos en el lugar de otros con todo lo que implica.
