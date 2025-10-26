Fin del cambio de hora

Comenta Compartir

Parece vislumbrarse el final de la práctica del cambio de hora que, al parecer, terminaría en octubre 2026, tras más de medio siglo de vigencia. Sus escasos efectos positivos no cubren las consecuencias negativas de su aplicación. ¿Nos habrán tomado el pelo? Ahora se abre otro debate al tener que elegir entre horario de verano o el de invierno para todo el año. En esta polémica, aparece con fuerza la postura que propugna el de verano. Con argumentos de todo tipo, entre ellos, alguno tan absurdo como que éste presenta más tiempo de sol, concretamente una hora. Deberíamos ir más lejos en este análisis. Observar el mapa de la península ibérica y considerar que entre el meridiano de Mahón y el de Vigo estamos los usuarios de este supuesto horario único junto a nuestros vecinos portugueses. El horario de verano le irá bien al jubilado centroeuropeo sentado en una terraza de Ciudadela pidiendo la penúltima cerveza al anochecer de junio, pero los niños gallegos tendrán que ir a la escuela con linterna en diciembre porque amanecerá hacia las 10 de la mañana en Pontevedra. Confiemos en el criterio de la ARHOE (Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles) que aporta un conjunto razonado de causas favorables al de invierno (aunque «suene peor»).