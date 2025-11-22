Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

JOSE MARI ALEMÁN AMUNDARAIN

Toreo de salón

Al admitir las querellas contra el fiscal general, el Supremo no hizo la distinción que hace al condenar. Cinco magistrados sopesaban callados la nota informativa

José María Ruiz Soroa

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Me siento personalmente obligado para con los lectores a, por lo menos, intentar explicar lo que ha sucedido en el caso del fiscal general, del ... que pronostiqué hace unos días su segura absolución, mientras que anteayer el Tribunal Supremo le condenó por «un delito del artículo 417 del Código Penal de revelación de datos reservados» a la pena mínima de inhabilitación y a indemnizar al particular perjudicado. ¡Vaya lucida, dirán ustedes! Y tienen razón. Así que, aunque solo se haya publicado el fallo de la sentencia y no sus razonamientos, me atreveré otra vez (y que Dios me coja confesado) a predecir cuáles van a ser esos razonamientos. Es algo así como contarles cómo el Supremo puede a veces ejecutar un toreo de salón tan depurado que los espectadores ni nos enteramos de dónde estaba el toro.

