Prebendas indecentes

José Manuel Mingo

San Sebastián

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 06:29

El día 11, Carlos Mazón acudió a la comisión de investigación de la dana en las Cortes valencianas. Su actitud se puede calificar como chulesca: ... no asumió ninguna responsabilidad, no aclaró qué estuvo haciendo tan desgraciado día mientras sus convecinos morían ahogados. Su famosa frase, «operativamente poco tenía que aportar yo a la emergencia», pesará sobre lo que le quede de conciencia. Cuando terminó tan infausta intervención, hubo un detalle que me dejó frío como el hielo: ¡le estaban esperando un coche oficial y un chófer! Y como expresidente también tiene derecho a una oficina y un salario de casi 92.000 euros anuales. Seguro que se me olvida algún privilegio más. Si la clase política (de todo el arco parlamentario) para subirse sus cuantiosos sueldos se pone de acuerdo enseguida, ¿a qué esperan para eliminar esas prebendas tan indecentes como inmorales? Están tardando, señorías.

