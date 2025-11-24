Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las Leyes de Oro

José Ignacio Ansorena

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:02

Lo decían los mayores: la Ley de Oro en la sociedad, quien tiene el oro hace la ley. El oro es la fuerza, compra las ... armas, las personas, los medios… Estos días se cumplen cincuenta años desde el fallecimiento de Francisco Franco Bahamonde, el llamado Caudillo. El oro para muchas de sus tropelías se lo consiguió Joan March i Ordinas, conocido como «El banquero de Franco». No se suele recordar tanto que también fue contrabandista y tratante de cerdos. En sus comienzos mostró posturas políticas de izquierda, pero, como muchos, de forma rápida, realizó una artística ciaboga a la derecha. Se dice que él o su familia, hicieron asesinar al joven Rafael Garau, que era amante de su esposa. Pero la Justicia nunca se empeñó en buscar con ahínco al asesino. En aquellos tiempos, el Poder Judicial estaba en manos de la derecha-derecha. Hace cien años.

