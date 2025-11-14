Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

Inteligencia artificial

José Agustín Arrieta

Viernes, 14 de noviembre 2025, 06:54

Hay momentos en que pienso que lo natural queda escondido ante tanto tecnicismo y avances científicos. No estoy en contra de la tecnología, pero junto a ella necesitamos también más humanidad. Es verdad que gracias a los avances científico-técnicos y, más en concreto, a internet y a los diversos medios de comunicación social, sabemos más cosas, disponemos de muchos datos y se nos sirve abundante información, pero no ahondamos en el por qué de las cosas y nos estamos ahogando en un mar de datos, sin poderlos procesar interiormente. La aguda frase de Albert Einstein («Cada día sabemos más y entendemos menos») invita a la reflexión y nos advierte de que podemos caer en el peligro de convertirnos en unos robots ignorantes que cada vez almacenen más datos y entiendan menos. Necesitamos pensar y entender más, o sea, bucear en nuestro interior y, en un clima de silencio, abrir nuevos horizontes a la inteligencia y a la base ética de lo humano. Creo en el equilibrio entre la ciencia, la ética, la educación y la convivencia social.

