Noviembre y los cementerios
José A. Arrieta
Tolosa
Jueves, 20 de noviembre 2025, 06:32
Casi inauguramos el mes de noviembre con las visitas a los cementerios. Hoy la cosa ha cambiado mucho: la presencia de los tanatorios cada vez ... es mayor y hasta poco a poco los funerales van reduciéndose. El modo y la hora de nuestra muerte no dependen de nosotros. Ahora bien, decidir cómo vamos a vivir sí está en nuestras manos. Al final la vida eterna no está desconectada de la vida presente: son dos etapas de un mismo camino.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión