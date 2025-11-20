Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Noviembre y los cementerios

José A. Arrieta

Tolosa

Jueves, 20 de noviembre 2025, 06:32

Casi inauguramos el mes de noviembre con las visitas a los cementerios. Hoy la cosa ha cambiado mucho: la presencia de los tanatorios cada vez ... es mayor y hasta poco a poco los funerales van reduciéndose. El modo y la hora de nuestra muerte no dependen de nosotros. Ahora bien, decidir cómo vamos a vivir sí está en nuestras manos. Al final la vida eterna no está desconectada de la vida presente: son dos etapas de un mismo camino.

