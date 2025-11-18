Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El profesional del mañana

Profesiones que antes eran estables se están redefiniendo en términos de habilidades digitales, análisis, trabajo colaborativo y adaptación constante

Jorge Arévalo Turrillas

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Vivimos un momento de inflexión histórica. La revolución tecnológica está rediseñando el mundo laboral y, con ello, el perfil de los profesionales que lo integran. ... Nos encaminamos hacia un nuevo paradigma profesional, sustentado en tres pilares fundamentales: la tecnología, el trabajo y el aprendizaje continuo. No se trata de una evolución lineal, sino de una transformación profunda que exige una mirada estratégica para afrontar la complejidad de un futuro incierto. Este nuevo paradigma demanda una revisión integral de cómo concebimos la preparación profesional, la gestión empresarial y la educación en su conjunto. La relación entre tecnología, trabajo y aprendizaje continuo no es meramente funcional, sino estructural. Cada uno de estos elementos influye y transforma a los otros, generando una dinámica que redefine las profesiones a una velocidad sin precedentes. Comprender esta interdependencia es esencial para anticipar los cambios, adaptarse a ellos y liderar con inteligencia ética en un entorno cada vez más complejo.

