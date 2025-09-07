Constancia y determinación

La llegada de la Vuelta a España a Galicia, y su paso por Sarriá, me han traído recientes recuerdos. El mes de julio de este ... año hice el camino de Santiago en bicicleta con mi hija y por eso me acuerdo de la dureza de las carreteras gallegas, en el árgot ciclista lo que denominamos «terreno pestoso».

La etapa cumplió el guion previsto y la escapada se jugó el triunfo, pero a estas alturas de Vuelta a España y ante la necesidad de los equipos de obtener las victorias, son fugas de muchos corredores, donde triunfan los más fuertes. En un terreno duro y terminando la segunda semana de una carrera de tres ciclistas con entidad son los que van a conseguir el triunfo.

Mads Pedersen, claro favorito en la fuga, hizo trabajar a su equipo con el convencimiento de ser el más fuerte y el danés realizó una auténtica exhibición. Cuando eres el máximo favorito, generalmente es muy difícil que ganes, porque todos los demás van a estar pendientes de ti, pero a Pedersen le dio igual. El danés fue el que sacó el córner y el que remató el gol.Hay que quitarse el sombrero ante corredores tan valientes y sobre todo tan generosos como es el danés del Lidl-Trek. Para los hombres de la general fue un día de tranquilidad, muestra de que llegaron a 13 minutos del ganador.

Hoy toca el segundo y último día de descanso antes de afrontar la tercera semana de una carrera que yo pensaba que ya estaría sentenciada por Jonas Vingegaard, pero nada más lejos de la realidad, Almeida ha demostrado que puede pelearle el triunfo al danés, aunque sigo pensando que su equipo debe centrarse en ayudarle al máximo y dejar de pensar en buscar etapas. La constancia y la determinación le dieron el triunfo ayer a Pedersen. Quizá a Almeida también le puedan ayudar a conseguir lo que parece imposible batir a Vingegaard. Lo veremos en esta apasionante última semana.